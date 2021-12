Temas políticos fazem parte da retrospectiva do ano do Twitter

Ao longo da semana, o Twitter anunciou sua retrospectiva do ano de 2010 e publicou, em uma página especial, as tuitadas mais importantes, as personalidades que aderiram ao microblog e os assuntos mais comentados divididos por categoria. E para aqueles que duvidaram da importância ou influência que as eleições brasileiras tiveram na internet, um resultado: o nome da presidente Dilma Rousseff foi o segundo mais comentado do microblog, atrás apenas do fenômeno teen Justin Bieber e à frente de outras personalidades, como a cantora Lady GaGa e o criador do WikiLeaks, Julian Assange.







No entanto, aqueles que acreditam que a popularidade de Dilma na rede é um reflexo do prestígio internacional do País ou do aquecimento da economia, engana-se redondamente. Pelo menos esta é a opinião do cientista político Valeriano Mendes, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Para o especialista, o resultado demonstra a penetração do Twitter no Brasil de um modo geral, o que não tem nessariamente a ver com os altos índices de aprovação do governo Lula.









