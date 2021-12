TCU quer levantar número total de militares no governo Bolsonaro

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou um pedido para levantar o número de militares da ativa e da reserva no governo de Jair Bolsonaro. A ação inicial foi feita pelo ministro Bruno Dantas. A votação, ocorrida na tarde desta quarta-feira, 17, foi por unanimidade.

De acordo com site de notícias Poder360, dos 2.930 integrantes das Forças Armadas da ativa cedidos aos Três Poderes, 92,6% estão em postos abertos no governo Jair Bolsonaro e 7,2%, no Judiciário. Só um trabalha no Congresso Nacional (0,03%).

O pedido inicial de Dantas fazia referência à quantidade dos militares da ativa e da reserva nos últimos 3 anos. O plenário do TCU ampliou a análise nos últimos três governos (Dilma Rousseff, Michel Temer e Bolsonaro).

A Secretaria de Controle Externo do TCU é quem vai fazer o levantamento. De imediato, os técnicos do tribunal vão identificar os números atuais dos militares da ativa e da reserva no governo Bolsonaro.

“São constantes as alusões a uma possível militarização excessiva do serviço público civil. Trata-se de questão relevante, que tem levantado preocupação de setores importantes dos estudiosos da administração e da sociedade”, afirmou Bruno Dantas.

“O site de notícias Poder360 veiculou nota acerca dessa questão, mencionando que, atualmente, existem quase 3 mil integrantes das Forças Armadas cedidos aos Três Poderes, dos quais mais de 92,6% estão no Executivo e 7,2% estão no Judiciário.”

O ministro considerou que “a sociedade saiba exatamente quantos militares, ativos e inativos, ocupam atualmente cargos civis, dados os riscos de desvirtuamento das Forças Armadas que isso pode representar, considerando seu papel institucional e as diferenças entre os regimes militar e civil”.

