TCU aponta erros em série do governo no combate à Covid-19

O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que o Ministério da Saúde não tem um plano estratégico para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. A Corte acompanha as ações do governo no controle da Covid-19 desde março e o resultado saiu no dia 8 deste mês.

De acordo com o TCU, há falta de entrega de equipamentos de proteção individual, respiradores, kits de testes e irregularidades em contratos. Além disso, técnicos se disseram preocupados com a falta de sintonia do governo federal com o cronograma de fornecimento das vacinas contra a Covid e o de entrega das seringas e agulhas.

O documento é elaborado pela SecexSaúde (Secretaria de Controle Externo da Saúde), que já produziu quatro relatórios de acompanhamento.

O Ministério da Saúde respondeu, em nota, que viabiliza ações para o enfrentamento contra a Covid-19, ao contrário do que aponta o documento.

Segundo o tribunal, não há um planejamento “minimamente detalhado” para o combate à pandemia, e representantes da pasta comandada pelo general Eduardo Pazuello não compreendem como função do ministério a articulação com os entes subnacionais (governos estaduais e municipais).

Segundo o TCU, isso dificulta ações integradas de compras de materiais e representa risco para o adequado uso de recursos.

Também afirma que, caso a pasta não entenda como sua a função de elaboração dos planos tático-operacionais, deverá recorrer da medida, pois o descumprimento, sem justificativa, das determinações do tribunal “pode gerar a responsabilização dos gestores do ministério”.

