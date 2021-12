TCU aponta 17 irregularidades em contas de Dilma de 2015

O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou 17 indícios de irregularidades nas contas de 2015 da presidente Dilma Rousseff (PT). Há, inclusive, um novo registro de operação de crédito que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

As possíveis irregularidades serão analisadas pelo ministro José Múcio Monteiro, que vai decidir se vai submeter as contas presidenciais para apreciação do plenário, em sessão na próxima quarta, 15.

A área técnica do TCU acredita que a relação de irregularidades pode levar a uma nova rejeição das contas de 2015, assim como aconteceu em 2014. Neste ano, foram identificadas 13 irregularidades, entre elas as "pedaladas fiscais", que levaram ao processo de impeachment e afastamento da presidente Dilma.

Entre as irregularidades de 2015 estão novas "pedaladas" com o Plano Safra no Banco do Brasil e com auxílio em juros de financiamento do BNDES. A primeira "pedalada" envolveu R$ 5,8 bilhões e a segunda de R$ 8 bilhões.

