TCM rejeita contas de 2011 de João Henrique

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) rejeitou na tarde desta quinta, dia 13, as contas do prefeito João Henrique Carneiro (PP) referentes ao exercício de 2011 e aplicou uma multa de R$ 36 mil reais ao prefeito. O TCM agora irá enviar o relatório com o parecer das contas para o Ministério Público Estadual, onde deverá ocorrer um processo semelhante ao do julgamento das contas de 2009.

Nesta quinta, pela manhã, com 25 votos favoráveis ao parecer do TCM e da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Salvador, os vereadores da capital reprovaram as contas de 2009 de João Henrique. A votação na Câmara foi realizada entre a tarde desta quarta-feira, 12, e a madrugada desta quinta, 13.

Apesar do protesto do líder do governo, o vereador Téo Senna (PTC), que questionou uma suposta foto tirada pela vereadora Aladilce Souza (PCdoB) da sua própria cédula de votação, o presidente da Câmara, Pedro Godinho (PMDB), confirmou o resultado. Com isso, Senna orientou a bancada governista a deixar o plenário da Câmara dos Vereadores, impedindo a votação das contas de 2010, que deve ocorrer na segunda-feira, 17.

O placar surpreendeu a oposição, já que a votação das contas foi realizada numa sessão que teve 12 horas de duração e garantiu a aprovação, com folga, de projetos polêmicos do Executivo, como o PDDU da Copa, da nova Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (PDDU) e da ampliação do prazo do contrato de concessão do Aeroclube, que terá duração de 30 anos a partir de 2026.

A sessão também garantiu a aprovação do projeto de reforma administrativa do prefeito eleito, ACM Neto (DEM), sob os protestos da oposição. Estiveram presentes durante a sessão todos os 41 vereadores, sendo que apenas Gilberto José (PDT) deixou o plenário antes da votação das contas municipais.

Comunicado oficial - Por meio da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador (PMS), o prefeito João Henrique garantiu que será candidato ao governo do Estado, em 2014. Segundo o comunicado, ele disse ter recebido "com serenidade" o resultado da votação das contas da sua gestão, mas que o resultado não o torna inelegível, "já que o parecer do Tribunal de Contas não aponta dolo, má fé ou improbidade" e atribuiu a decisão da Câmara à articulação de setores que temem enfrentá-lo nas urnas.

Ainda conforme a PM, João Henrique disse que em toda a sua vida pública sempre defendeu a independência entre os poderes e que "mesmo descordando veementemente" recebeu com tranquilidade a decisão dos vereadores, mas ressaltou que os setores interessados em impedir a sua candidatura ao Governo, não vão atingir esse objetivo.

