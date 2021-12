TCM determina que prefeitura baiana corrija edital sobre limpeza pública

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) determinou nesta quinta-feira, 17, que o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, corrija o edital que visa a seleção de empresa a ser contatada para execução de serviços de limpeza urbana, de manutenção e conservação da cidade. A licitação é estimada em R$123,4 milhões, com período de 30 meses.

A medida foi tomada em sessão realizada na quinta-feira, 17. De acordo com o relator do documento, Mario Negromonte, a prefeitura atuou de “forma irregular ao proceder a correção do item 8.5.4 do Edital, referente à qualificação técnica, por meio de publicação de errata no Diário Oficial do Município”.

Segundo ele, no caso, a viabilidade na elaboração das propostas ficou comprometida pela ausência de clareza quanto à inclusão dos serviços de varrição mecanizada. O TCM informou que a irregularidade foi apontada em denúncia pela empresa Eppo Saneamento Ambiental e Obras. A companhia ainda registrou "indevida aglutinação do objeto do certame, em afronta ao princípio da competitividade”.

Outro ponto levantado foi a necessidade de serviços especializados em medicina do trabalho. Nessa questão, o gestor esclareceu o “evidente equívoco do Edital”, informando na resposta aos questionamentos das empresas licitantes que a demonstração ficaria limitada “à comprovação de inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM”. O TCM determinou ao gestor que promova no edital as alterações propostas. Ainda cabe recurso da decisão.

adblock ativo