TCM aprova contas de ACM Neto de 2015 com ressalvas

As contas do prefeito de Salvador, ACM Neto (Dem), relativas ao exercício de 2015, foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) na tarde desta quarta-feira, 21.

O pleno também aprovou a abertura de auditoria para apurar gastos considerados excessivos com publicidade relativo ao exercício de 2015 no valor de R $70 milhões. Também foi aprovada solicitação do conselheiro relator Plínio Carneiro para o aprofundamento do contrato com o Instituto Médico de Cardiologia da Bahia.

O conselheiro Paolo Marconi solicitou aplicação de multas, mas o pedido foi rejeitado pela maioria.

