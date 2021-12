TCM aprova com ressalvas contas de Neto de 2014

A prestação de contas de 2014 da gestão do prefeito ACM Neto (DEM) foi aprovada com ressalvas, nesta terça-feira, 22, pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Nas recomendações feitas pelo relator, conselheiro José Alfredo Dias, que não aplicou multa ao gestor, estão uma maior transparência nos registros contábeis e a manutenção dos gastos com publicidade "dentro do limite da razoabilidade".

O prefeito cumpriu, por outro lado, as obrigações constitucionais. Aplicou 25,52% das receitas com impostos e transferências, o equivalente a mais de R$ 958,4 milhões, na manutenção e desenvolvimento do ensino. O mínimo exigido é de 25%.

Na saúde, o município investiu mais de R$ 560, 2 milhões, correspondendo a 16,94% dos recursos específicos, quando o mínimo é de 15%.

Apesar de ter estimado um orçamento em 2014 de mais de R$ 6, 4 bilhões, ACM Neto arrecadou 78,47% do valor previsto, pouco mais de R$ 5 bilhões . Mesmo assim, na diferença entre receita e despesa o município contabilizou um superávit de R$ 96 milhões.

Quanto à despesa com pessoal, o relator destacou que o prefeito respeitou a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao manter os gastos com esta rubrica abaixo do limite de 54% da receita corrente líquida (RCL).

Foram destinados R$ 2,237 bilhões com pessoal, o correspondente a 47,78% da receita.

Em relação à publicidade, o relator apontou despesas em mais de R$ 60,796 milhões, que corresponderiam a 1,2% da receita arrecadada pelo município. Em 2013, os gastos da prefeitura com publicidade ficaram em 0,34% da receita.

Em sua justificativa, o prefeito alegou que o aumento se deveu a um volume maior de "campanhas de utilidade pública", como as de saúde, e de "publicidade legal", a exemplo de balanços, atas e editais.

O prefeito também contestou os valores, afirmando ter gasto com campanha de interesse pública e publicidade legal pouco mais de R$ 36,5 milhões - ou 0,48% da receita arrecadada no exercício -, menos que o percentual de 1,2% da receita apontado no relatório.

Neste ponto, o conselheiro Paolo Marconi discordou do não acatamento, por parte do relator, da auditoria sugerida pelo Ministério Público de Contas nos gastos com publicidade em 2014 pelo prefeito ACM Neto.

Marconi sugeriu que, a partir do próximo ano, o tribunal coloque no relatório o voto do conselheiro-relator e o parecer do Ministério Público, "para dar ciência aos demais conselheiros".

As contas de 2013, o primeiro ano de gestão do prefeito ACM Neto, também foram aprovadas com ressalvas pelo pleno do TCM.

