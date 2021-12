TCE rejeita pedido de suspeição de Lino

O pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) rejeitou, nesta terça-feira, 16, por unanimidade o pedido de suspeição do conselheiro Pedro Lino feito pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Com a decisão, o conselheiro se mantém à frente da relatoria do processo pelo qual aponta ilegalidades no contrato da Arena Fonte Nova.

Em agosto do ano passado, Lino identificou supostas irregularidades no contrato de Parceria Público-Privada (PPP) firmado em 2010 entre o governo e o consórcio Fonte Nova Participações (FNP), formado pelas construtoras OAS e Odebrecht, para a construção e gerenciamento do estádio.

Também requereu que o pleno do TCE determinasse a suspensão dos repasses à FNP - R$ 99 milhões anualmente durante 15 anos - e desse 180 dias de prazo para que o contrato seja reformulado em formato mais vantajoso para o erário.

O argumento usado pela PGE para justificar a suspeição do conselheiro Pedro Lino neste processo, foi de que o relator havia manifestado sua opinião sobre o caso na imprensa com o processo ainda em julgamento. O que, segundo a procuradoria, comprometeria a isenção dele enquanto julgador.

Mas o presidente da Corte, conselheiro Inaldo da Paixão, relator do processo de suspeição, entendeu que o episódio configurava apenas uma infração administrativa, uma vez que as declarações de Pedro Lino se restringiram ao seu voto, que já era de conhecimento do público.

Recomendou, então, que a Comissão de Ética do tribunal examinasse a possibilidade de o conselheiro ter cometido infração funcional, ao dar entrevistas opinando sobre o conteúdo do processo antes da conclusão do julgamento.

Neste ponto, contudo, Inaldo da Paixão foi vencido pelos pares. A conselheira Carolina Costa seguiu o relator no mérito, mas votou contra a apuração de uma infração disciplinar contra Pedro Lino. O conselheiro Gildasio Penedo acompanhou o voto de Carolina Costa, e o conselheiro Marcos Presídio, que havia seguido o relator, gerando naquele momento um empate, voltou atrás, e rejeitou o encaminhamento do caso ao Conselho de Ética.

No julgamento desta terça, o conselheiro Pedro Lino foi representado pelo advogado Domingos Arjones, e a PGE pelo procurador Caio Druso Vita, autor do pedido de Exceção por Impedimento e Suspeição.

Não participaram, além de Pedro Lino, os conselheiros Antonio Honorato, de quem Lino arguiu suspeição por ser seu "inimigo" e ter "laços familiares" com o procurador Caio Druso, e o conselheiro João Bonfim.

Bonfim já havia se declarado impedido de julgar o caso da Fonte Nova, porque é primo do ex-secretário de Trabalho e Esporte Nilton Vasconcelos, que, representando o governo da Bahia, assinou o contrato com o consórcio Odebrecht-OAS.

Defesas

Para o advogado Domingos Arjones, que defendeu Pedro Lino, a decisão dos conselheiros foi uma vitória da cidadania baiana. Disse que, após cinco anos, o processo do caso Fonte Nova poderá ser julgado.

"A sociedade baiana agora terá conhecimento de todos os prejuízos gerados ao erário estadual e aos seus contribuintes", declarou o advogado. Já o procurador Caio Druso disse que o estado "tinha e mantém a convicção" de que as manifestações públicas de qualquer magistrado devem ser "feitas com moderação" para evitar suspeição.

"Mas o estado fica satisfeito porque, depois de mais de 180 dias, o TCE finalmente desatou essa questão e viabilizou a apreciação do que é de fato necessário, que é o mérito do contrato com a FNP, sobre a qual já promoveu a defesa escrita e vai acompanhar o julgamento".

