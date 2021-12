TCE orienta e governo baiano já arrecada mais

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) ajudou o governo baiano a arrecadar R$ 221 mil em dois meses e permitirá captação de R$ 1,3 milhão até o fim do ano. Isso graças a um procedimento simples, determinado pelos auditores do TCE após inspeção de rotina na documentação da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom) referente ao pagamento a agências de publicidade e empresas subcontratadas por estas. É que, nos contratos, a Secom recolhia Imposto de Renda apenas sobre o valor da comissão pago às agências e não em relação ao total dos contratos. As agências e subcontratadas não vinham recolhendo o IR.

A Secom concordou em implementar de imediato as recomendações da auditoria. Ao examinar 102 processos de pagamentos, no valor de R$ 14,8 milhões, os auditores verificaram a falta de comprovação da regularidade fiscal das empresas subcontratadas de propaganda e publicidade. Constataram que R$ 13,39 milhões (90% dos contratos) eram transferidos pelas agências às empresas subcontratadas - produtoras, gráficas, fornecedores, empresas de eventos e veículos de comunicação. Com isso a Secom recolhia o imposto do valor previsto para as agências, referente à comissão de 8,91%, ou seja, R$ 1,32 milhão. Quando o governo recolhe o IR sobre 100% do contrato, evita eventual sonegação na ponta do processo e garante o retorno do IR que cabe à Bahia através do Fundo de Participação do Estado (FPE).

"Torneiras"

A orientação do TCE vai ao encontro da filosofia do governo Rui Costa de fechar as "torneiras" do que considera desperdício, além de maximizar a arrecadação. Nessa linha, o estado já adotou medidas polêmicas, como a mudança nas regras de pagamento de insalubridade e periculosidade, cortando benefícios pagos a servidores que não teriam direito.

Foi a equipe da 6ª Coordenadoria de Controle Externo do TCE que constatou o problema. Como estava, valores de ISS, Imposto de Renda, PIS, Cofins e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) evadiam-se dos cofres públicos pela falta da retenção legal.

Conforme o TCE, também foi detectada a ausência da retenção nos contratos de execução continuada ou parcelada de agenciamento de serviços de publicidade e, ainda, da comprovação, por parte das subcontratadas, da regularidade fiscal, incluindo a da seguridade social e trabalhista, quando da subcontratação e sublocação de serviços caracterizados como objeto final das parcelas do contrato principal firmado entre as agências e o governo.

Obrigação

Os auditores esclarecem que a prática de retenção de tributos e das contribuições sociais pela administração pública sobre seus pagamentos a terceiros é uma "obrigação de ofício constitucional" para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarem a arrecadação dos tributos e contribuições sociais uns dos outros, "principalmente em época de crise econômica, quando o estado deve ser ainda mais eficiente em sua gestão financeira, inibindo a sonegação fiscal".

Sobre a eventual sonegação que ocorreu antes da mudança de procedimento, caberá à Receita Federal apurar e cobrar das empresas.

