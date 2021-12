TCE julga contas de 2014 de Jaques Wagner nesta terça

O plenário do Tribunal de Contas do Estado (TCE) julga nesta terça-feira, 2, as contas de 2014 do Executivo estadual, último ano do governo de Jaques Wagner.

Não é conhecido nenhum detalhe do parecer da conselheira Carolina Costa, relatora do processo, mas, caso a tendência dos anos anteriores se repita, o ex-governador deverá ter as contas aprovadas pela Corte.

Mesmo em 2008, quando o conselheiro Pedro Lino - então relator do processo - opinou pela rejeição das finanças, Wagner teve as contas aprovadas com ressalvas e recomendações, devido ao voto dos demais conselheiros.

Em 2007, as contas também foram aprovadas com ressalvas e recomendações. De 2009 a 2013, o tribunal aprovou as finanças apenas com recomendações.

O resultado da apreciação desta terça no TCE será encaminhado à Assembleia Legislativa, responsável pelo julgamento das contas do governo, como determina a Constituição Estadual. A ALBA aprovou as contas de 2013 de Wagner no último dia 29 de dezembro.

Despesas

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é proibido ao titular de um Poder, nos oito últimos meses do seu mandato, assumir uma obrigação cuja despesa ele não possa pagar até o final do mesmo exercício, ou que contenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem a existência de disponibilidade financeira suficiente.

