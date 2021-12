TCE diz que manteve índices de produtividade neste exercício

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) manteve, em 2015, os índices de produtividade que vem se registrando há alguns anos, tendo julgado um total de 943 processos e apreciado outros 4.317, nos três colegiados que compõem a Corte de Contas, a 1ª Câmara, a 2ª Câmara e o plenário, perfazendo um total de 5.260 decisões homologadas pelos conselheiros.

Além disso, conselheiros e técnicos do Tribunal visitaram dezenas de municípios, escolas e órgãos públicos, proferindo palestras e fazendo apresentações, mostrando à sociedade quais são as atribuições da Corte de Contas e como os cidadãos podem contribuir para o processo de fiscalização das contas públicas, exercendo o controle social da ação dos gestores.

Para o presidente do TCE-BA, conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, os números resultam do esforço coletivo de todos os integrantes da instituição "que têm trabalhado muito não apenas para descobrir irregularidades e coibir a corrupção nos órgãos públicos, mas também com o objetivo de orientar os gestores para evitar que tais irregularidades sejam cometidas, numa ação preventiva que visa fazer com que a administração pública aplique cada vez melhor os recursos da população".

Como parte desta estratégia preventiva, em 2015, no programa Caravana da Ouvidoria, o Tribunal de Contas da Bahia esteve presente em 36 municípios; dentro das ações do projeto TCE em Campo, o órgão realizou 12 seminários, capacitando mais de quatro mil profissionais.

