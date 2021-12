TCE decide se estado deve sustar repasse a arena

Um sobrepreço de R$ 390,9 milhões, identificado pela Controladoria Geral da União (CGU), e R$ 109,6 milhões de "lucros extraordinários" detectados por professores da Faculdade de Economia e Ciências Contábeis da Ufba.

Uma série de supostas irregularidades apontadas por membros dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e de Contas reforça as distorções encontradas por auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE) no contrato de Parceria Público-Privada (PPP) firmado entre a Fonte Nova Participações (FNP) e o governo baiano.

A FNP foi formada pelas construtoras OAS e Odebrecht para a construção e gerenciamento por 35 anos da Arena Fonte Nova, usada na Copa do Mundo de Futebol, em 2014.

O relatório detalhando as distorções foi lido na tarde desta terça-feira, 4, pelo conselheiro Pedro Lino, relator da matéria no TCE, que analisa o contrato há cinco anos.

No seu voto, Lino pediu que o TCE aprovasse medida cautelar para que o estado suspenda repasses mensais à FNP (alegou que processo semelhante ocorreu com o TCE do Mato Grosso, que suspendeu os repasses à Mendes Junior, que construiu a Arena Pantanal) e que o governo estadual, num prazo de 180 dias, "realize a adequação dos valores" de forma a que o estado não tenha prejuízo com o contrato.

O estado paga cerca de R$ 99 milhões/ano (em repasses mensais) à FNP - acima dos R$ 82 milhões que a CGU acha que seriam suficientes - a título de contrapartida pela construção e gerenciamento da arena. Além disso, Lino pediu que os autos fossem enviados para a CGU, TCU e outros órgãos de fiscalização. O material já foi entregue à Polícia Federal, que abriu inquérito para apurar irregularidades nas obras da Copa de 2014.

O TCE adiou, contudo, a decisão para a próxima semana diante do "pedido de vistas" da matéria formulado pelo representante da Procuradoria Geral do Estado (PGE), procurador Rogério Carvalho. Ele alegou a necessidade de analisar os autos de um assunto tão complexo. Os conselheiros acataram o pedido. O próprio Pedro Lino votou a favor, embora o contrato venha sendo investigado há cinco anos.

Um dos pontos que chamaram mais atenção dos auditores foi o "tipo" de parceria PPP que regeu o contrato. Pelas regras do edital, explicou Lino, "as empresas que disputassem o procedimento licitatório precisariam dispor dos recursos para construir o estádio, ou ter crédito e garantias para conseguir um financiamento no mercado".

Mas foi o estado que tomou emprestado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico R$ 323 milhões (dando como garantia parte do Fundo de Participação do Estado) e repassou à FNP, que recebeu mais R$ 50 milhões de financiamento do Desenbahia, banco de fomento do governo estadual.

Fundo garantidor

O procurador-geral do estado, Paulo Moreno, disse confiar que o pleno do TCE vai ratificar a legalidade do contrato firmado entre o governo da Bahia e FNP.

O contrato pelo qual se baseia essa PPP, explicou o procurador, tem sido objeto de análises e auditorias, o que dá tranquilidade à PGE em relação ao preço. "Por isso, não concordamos com a supressão dos repasses", disse Paulo Moreno, referindo-se aos R$ 99 milhões que o estado tem de transferir anualmente à FNP.

Sobre a posição dos auditores, de que o contrato com a FNP é prejudicial ao governo, ele lembrou que as PPPs são respaldadas por um fundo garantidor, que dá segurança ao investidor e ao estado de que o investimento será realizado.

A Fonte Nova Participações disse, por meio da assessoria, que não comentaria o relatório do TCE.

*Colaborou Patrícia França

