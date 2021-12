TCE dá prazo a Ebal para explicar acusações

Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Estado (TCE) resolveram, nesta quinta-feira, 11, dar um prazo de 60 dias para que a Empresa Baiana de Alimentos (Ebal) instaure uma sindicância interna para apurar supostas irregularidades e outros fatos apontados no relatório de auditoria da casa relativa a 2011. O teor do relatório também contraria recentes afirmações do presidente da Ebal, Reub Celestino, de que a empresa está andando com as próprias pernas (no verde) e não recebe repasses do governo há um ano e dois meses (leia abaixo). O relator do processo foi o conselheiro substituto Pedro Humberto, que está no lugar de Pedro Lino, em férias.

Segundo o TCE, só em 2011 a Ebal recebeu R$ 37,4 milhões do Estado, sendo a última parcela em dezembro de 2011. Entre 2006 e 2011 foram R$ 665 milhões em repasses. O TCE também determinou a elaboração de um plano de ação para correção das deficiências apontadas. Reub já adiantou para a reportagem que nega irregularidades e afirma não ver problemas em cumprir as determinações do tribunal. Ele disse, ainda, que os técnicos do tribunal "fazem o relatório da forma como percebem" e que eles (Ebal) enviarão a resposta "mostrando como foi feito".

O TCE encontrou, por exemplo, indícios de sobrepreço nos leitores de código de barras adquiridos para a Cesta do Povo. Uma pesquisa de mercado apontou um valor de R$ 690 por unidade, mas a Ebal os teria comprado por R$ 1.214.

Cerveja - A venda de latas de cerveja também foi questionada. Segundo auditores, há lojas vendendo por atacado - o que estaria ferindo o estatuto da empresa. Só a loja de Senhor do Bonfim chegou a vender 18 mil latinhas num só dia. Donos de comércio estariam comprando nessa loja.

A cerveja responde por mais de 17% de todas as vendas da Cesta, afrontando o objetivo social da empresa que seria o de prover a população mais pobre com produtos de primeira necessidade, entende a auditoria. São comercializadas a Nova Schin e a Skol. Além disso, entre 25 itens que compõem esses produtos, 14 estariam com preço acima do praticado pelo mercado convencional.

O TCE aponta, ainda, a ausência de um documento que comprove a finalização das obras na loja Cesta do Povo nas Sete Portas, que está fechada. A Concreta Engenharia contratada em 2009 por dispensa de licitação para reformar essa loja recebeu R$ 1,1 milhão, após dois termos aditivos de valor. O preço inicial era R$ 980 mil. A loja, porém, não está funcionando.

O documento aponta que apesar dos repasses, há muitas lojas fechadas ou em mau estado de conservação.

adblock ativo