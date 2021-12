TCE aprova contas de 2014 de Wagner só com recomendações

As contas de 2014 do ex-governador Jaques Wagner foram aprovadas na terça-feira, 2, pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), apenas com recomendações, embora a conselheira Carolina Costa, relatora do processo, tenha defendido que a colegiado fizesse ressalvas e determinações. A decisão do tribunal será encaminhada até o dia 18 de junho à Assembleia Legislativa da Bahia, que fará o julgamento final das contas

A sessão no TCE foi marcada por um longo debate sobre a competência do tribunal em fazer determinações, que teriam uma diferença de "grau coercitivo" em relação às recomendações, conforme a conselheira relatora.

O conselheiro Gildásio Penedo foi o primeiro a discordar de que o tribunal pudesse elencar determinações ao Executivo. Segundo ele, seria mais "razoável" fazer recomendações e não determinações, que seriam "imposições". O conselheiro Antonio Honorato concordou com Penedo, ao acrescentar que esta não era uma "competência do tribunal"

Pareceres

A conselheira, por sua vez, mencionou pareceres prévios de tribunais de contas de 12 estados que continham determinações. "O ordenamento jurídico prevê e aceita isso. Compreendo a posição de cada conselheiro, mas ela se dará diante de escolhas, e não da impossibilidade (de o tribunal determinar)", afirmou Carolina.

A relatora, no entanto, só foi seguida neste ponto pelo conselheiro Pedro Lino - que, ao contrário da conselheira, votou inclusive pela reprovação das contas de 2014 do Executivo.

Carolina lembrou ainda que o parecer prévio é "muito mais do que um instrumento opinativo e não se presta apenas a subsidiar o julgamento político pela Assembleia".

Controladoria

A exemplo de anos anteriores, o sistema de controle interno da administração foi alvo de críticas. Em seu relatório, a conselheira apontou a inexistência da Controladoria-Geral do Estado, ao defender que o Executivo adote providências para institucionalizar o órgão, cujo projeto de criação tramita na Assembleia desde 2007.

"A gente repete isso todo ano", afirmou Lino, que chegou a sugerir que o Executivo deveria ser alvo de uma ação por omissão.

