Tasso e Jobim são os 'melhores nomes' em eleição indireta, diz Ciro Gomes

Postulante a presidente da República em 2018, Ciro Gomes (PDT) divulgou nota no sábado, dia 27, declarando apoio ao senador tucano Tasso Jereissati (CE) e ao ex-ministro Nelson Jobim (PMDB), em uma eventual eleição indireta, no caso de afastamento de Michel Temer da Presidência. No texto, Ciro afirma que são "os melhores nomes possíveis".

De acordo com o pedetista, Tasso levaria vantagem na eventual disputa, por ter "experiência de seus governos e pela respeitabilidade merecida". O tucano foi o antecessor de Ciro no governo do Ceará. E Jobim foi ministro do governo Lula, assim como o presidenciável do PDT.

Ainda na nota, contudo, Ciro defende que o Congresso vote uma emenda à Constituição, convocando eleições diretas - seu partido, o PDT, já anunciou que não participará de eleições indiretas. Mas o ex-governador admite, no entanto, que essa hipótese é pouco provável. "O que restará é a torcida para que o Congresso escolha alguém minimamente capaz de administrar a delicada transição", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

