Suspensão de dívida da prefeitura inquieta empresários

O setor produtivo recebeu com cautela a decisão do prefeito ACM Neto (DEM) de suspender temporariamente o pagamento de R$ 305 milhões em dívidas herdadas da administração do ex-prefeito João Henrique (PP), que serão auditadas pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Embora vejam como positivas as medidas moralizadoras baixadas pelo novo gestor, na última quarta-feira, empresários alertam para que a "moratória" do pagamento dos serviços prestados à prefeitura não seja por um prazo superior a 60 dias.

O diretor de relações institucionais do Sinduscom (Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia), Vicente Mattos, considera normal esse tipo de cuidado no início das administrações, sobretudo em relação ao último governo, que, segundo ele, não honrava os pagamentos em dia, o que levou mais de 10 empresas a deixarem de trabalhar com a prefeitura.

Mas o executivo é taxativo ao afirmar que "não será normal" se a suspensão dos pagamentos se alongar por tempo superior a 30, 60 dias. Mattos explica: "Muito dos custos da construção civil são imediatos. Trabalhamos com mão de obra intensiva, com material, como cimento e concreto, cujos pagamentos têm de ser feitos logo", disse o dirigente. Na prefeitura, o setor participa com obras de infraestrutura, como pavimentação de vias, contenção de encostas e manutenção de canais.

Comércio - Serão atingidas com a medida empresas de setores diversos, de fornecedores de material de consumo a empreiteiras, que têm créditos a receber da prefeitura inscritos na rubrica restos a pagar. A meta da nova administração é auditar os contratos pendentes e apresentar em 30 dias um plano de pagamento para estas despesas.

Ficarão de fora desse decreto os setores de saúde e educação. A suspensão dos R$ 305 milhões dos restos a pagar faz parte de um pacote de 39 decretos que visam adequar as despesas da prefeitura à receita.

O presidente da Fecomércio-BA (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia), Carlos Amaral, diz ser legítima a decisão do prefeito ACM Neto de "investigar" os contratos. "É uma demonstração de zelo com o dinheiro público".

Mas o dirigente pontua que a suspensão dos pagamentos não pode ser por um tempo indeterminado. "Os fornecedores e prestadores de serviço ficarão prejudicados". Para Amaral, é preciso se estabelecer um cronograma, até para evitar que o atendimento dos serviços que a prefeitura presta à população não fique prejudicado.

Estão no alvo do decreto municipal, segundo Carlos Amaral, as empresas que fornecem material de escritório (papel, caneta, cartucho de impressora) para as secretarias e gabinetes, além de prestadores de serviço de telefonia, informática e outros.

Visitas - O prefeito ACM Neto iniciou, ontem, no bairro de Nova Constituinte, no subúrbio ferroviário, a série de visitas a bairros que fará, semanalmente, com todo o seu secretariado. Hoje, Neto vai a Massaranduba, na Baixa do Petróleo.

Em Nova Constituinte, o prefeito anunciou a construção de uma escola, ao custo de R$ 3 milhões, com capacidade para 720 alunos nos três turnos turno, e uma creche no bairro. Anunciou, ainda, melhorias no posto de saúde, na limpeza e ações emergenciais em infraestrutura urbana.

