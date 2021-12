Suspensão de contrato traria prejuízo ao estado, diz PGE

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) reitera a legalidade do contrato de Parceria Público-Privada (PPP) firmado em 2010 entre o governo baiano e o consórcio Fonte Nova Participações (FNP) para a construção e gerenciamento da Arena Fonte Nova. Afirma possuir toda documentação necessária para rebater as suspeitas de irregularidades levantadas pelo conselheiro Pedro Lino, relator do caso que tramita no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A PGE requereu a "suspeição" de Lino, alegando que ele assumiu postura "política" e já teria se manifestado sobre o assunto antes de ele ser julgado pelo plenário do Tribunal. Na sessão desta terça-feira, 25, do TCE, Lino deve se pronunciar sobre o pedido de "suspeição".

No relatório, o conselheiro diz, entre outras coisas, que a FNP teria sido beneficiada na licitação cujo edital não previa que o estado captasse empréstimo em banco público e o repassasse ao consórcio vencedor. O procurador-geral do estado Paulo Moreno, que acompanhou o processo de formação da PPP, explicou o que ocorreu.

"Em primeiro lugar lembro que essa foi a PPP pioneira no Brasil para obras da Copa de 2014, um processo em construção e de ajustes. De fato, no edital não havia a previsão do empréstimo. Ocorre que, após a publicação do edital de licitação, o Conselho Monetário Nacional, por meio da resolução 3.801/2009 do Banco Central, autorizou a contratação de R$ 400 milhões junto ao BNDES para construção e reforma de estádios para a Copa. O BNDES instituiu o ProCopa Arenas, com as regras para o financiamento desses R$ 400 milhões", contou o procurador-geral.

Com o ProCopa, o governo enviou para a Assembleia Legislativa projeto de lei autorizando contratação de empréstimo junto ao BNDES e aportou os recursos para o Fundese da Desenbahia, que emprestou com as mesmas condições de juros baixos para a FNP.

"Como os juros são abaixo do mercado e houve ganho financeiro, a própria PGE tomou a iniciativa de rediscutir o contrato com o consórcio, na presença do Ministério Público. Assim, a contraprestação anual (do governo para o consórcio) foi reduzida de R$ 107,32 milhões para R$ 99,16 milhões", detalhou Moreno, apontando que essa é uma prova de que o governo tem procurado resguardar seus direitos.

"Por essa razão, consideramos absurdo se interpretar que o estado se opõe a reduzir mais o valor dos repasses, como defende o conselheiro relator", disse. "Somos parceiros do TCE e claro que vamos acatar as decisões do Tribunal. Se ao final do processo se constatar que o estado está pagando acima do que deveria, vamos querer ajustar o contrato. É bom lembrar que, como ele tem duração de 15 anos, isso pode ser feito no futuro", disse o procurador-geral.

A PGE é contra a medida cautelar proposta por Pedro Lino visando suspender parte dos repasses à FNP para que o valor do contrato seja recalculado. Isso poderia custar mais caro ao estado do que uma suposta economia a curto prazo.

Prejuízo

"Suspender 50% do repasse pode gerar uma série de consequências. O consórcio pode alegar que ocorreu desequilíbrio contratual e cobrar do próprio estado. Pode ter uma queda e uma defasagem do serviço. A empresa pode querer sair (da PPP) por não conseguir manter o serviço e cobrar uma eventual indenização. É bom lembrar que em 2016 Salvador vai ser subsede dos Jogos Olímpicos, com partidas previstas para a Arena Fonte Nova. Temos 15 anos de contrato para administrar isso. Então por que a cautelar?", declarou Moreno.

Ele reafirmou que, como o estado não pagou toda a contraprestação, é possível fazer ajustes no contrato. "Se depois tiver que reduzir (os repasses), beleza. Quem vai ter que entrar na Justiça é a FNP, se for o caso. Vai ser um problema do consórcio".

Quanto ao parecer da Controladoria Geral da União (CGU) anexado ao relatório por Lino, indicando haver um sobrepreço de R$ 390 milhões no contrato da arena, a PGE exibiu ofício assinado por Luiz Navarro de Britto Filho, secretário-executivo da mesma CGU (de agosto de 2011), onde se afirma ser de "competência e discrição" do governo da Bahia a opção de contrato dentro da PPP. "Nessas circunstâncias (…) não cabe a esse órgão manifestar-se sobre tais aspectos do empreendimento", diz um trecho do ofício.

Moreno pondera que não é possível nesse momento apontar sobrepreço sem que todos os pontos do assunto sejam "esgotados" na sua análise no TCE.

