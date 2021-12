Suspensão de auditores repercute na Câmara Federal

A decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) da Bahia de suspender quatro auditores (dirigentes do Sindcontas) que se posicionaram, em 2012, contra a indicação do auditor Inaldo da Paixão para o cargo de conselheiro repercutiu na Câmara dos Deputados e mereceu crítica da Federação Nacional dos Sindicatos dos Servidores dos Tribunais de Contas (Fenacontas).



Na terça-feira, 29, em discurso na tribuna da Câmara, os deputados federais baianos Amauri Teixeira (PT) e Alice Portugal (PCdoB) citaram a Lei de Acesso a Informação para condenar a punição administrativa aplicada aos auditores.



Segundo os auditores, investigação iniciada em 2010 para averiguar a incompatibilidade de acumulação de cargos públicos mostrou que Inaldo da Paixão acumulava a função de auditor com a atividade de professor universitário (na Uneb e Ucsal), em jornada de trabalho que se chocava. O caso foi levado ao Ministério Público e ao Ministério Público de Contas.



No entendimento do TCE, que instaurou dois processos, houve violação do sigilo profissional por parte dos sindicalistas, com acesso indevido ao contracheque do auditor, divulgação e distorção dos fatos.



O presidente do TCE, Zilton Rocha, disse que os auditores "extrapolaram" e reafirmou seu voto: "Cometeram infração funcional, que não se caracteriza na prerrogativa do exercício sindical".



Alvo dos questionamentos, o conselheiro Inaldo da Paixão negou a incompatibilidade do exercício de ambas as funções - conselheiro e professor - e disse que a representação do Sindcontas foi "fundamentada em provas ilícitas".



O auditor Homero Faria da Matta Dourado, que liderava a auditoria, foi punido com suspensão de dez dias em cada processo. Os outros dirigentes do Sindcontas - Euvaldo Caldas Neto, Joselito Mimoso e Sidney Chaves - foram suspensos por dez dias.



"Não houve quebra de sigilo. O que há é uma retaliação interna (contra os auditores) por terem trazido a público supostas irregularidade; uma lamentável transferência para o plano institucional da vida interna do TCE", disse Alice Portugal.



O presidente do Sindcontas, Amilson Carneiro, considerou o julgamento político "com o objetivo de intimidar o sindicato e seus dirigentes". Disse que o sindicato questionará a decisão na Justiça.

