Suspeito de operar em contas de Patinhas faz delação

O engenheiro Zwi Skornicki assinou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF). Ele é réu na Operação Lava Jato sob a acusação de intermediar propinas do esquema de corrupção que atuava na Petrobras.

Preso desde fevereiro, ele deve começar a prestar depoimentos aos procuradores da República nos próximos dias. Ao final dos depoimentos, a Justiça irá avaliar se homologa o acordo.

Skornicki foi detido na 23ª fase da Lava Jato, batizada de Acarajé. Na mesma etapa da operação, foi preso o casal de marqueteiros João Santana (Patinhas) e Mônica Moura, responsáveis pelas campanhas presidenciais de Dilma Rousseff em 2010 e 2014.

Segundo o Ministério Público Federal, João Santana recebeu US$ 4,5 milhões de Skornicki entre 2013 e 2014. O novo delator da Lava Jato é representante no Brasil do estaleiro Keppel Fels e, ainda de acordo com os procuradores da República, foi citado por delatores do esquema como elo de pagamentos de propina.

Investigadores consideram que a delação de Zwi Skornicki pode revelar se existe ligação entre os repasses do operador para João Santana e para a campanha presidencial petista de 2014.

Conforme as investigações, o patrimônio de Zwi Skornicki aumentou 35 vezes em 10 anos. Informações obtidas pelo Jornal Nacional, da Rede Globo, mostram que o patrimônio declarado do engenheiro passou de R$ 1,8 milhão para R$ 63 milhões no período.

Repasses

Skornicki tornou-se réu na Lava Jato em abril, acusado de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Na denúncia apresentada à Justiça Federal do Paraná, o Ministério Público Federal afirmou que o engenheiro era responsável por repasses ao PT por meio do ex-tesoureiro do partido João Vaccari Neto, preso desde 2015.

"Esses valores que eram repassados a Mônica Moura e João Santana eram deduzidos, eram contados como uma parcela da propina que deveria ser paga ao Partido dos Trabalhadores. A remessa dos valores era feita por orientação de João Vaccari, que era a pessoa que coordenava o repasse dos valores no interesse do Partido dos Trabalhadores", afirmou à época a procuradora da República Laura Tessler, uma das integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato.

Com a delação premiada, a eventual pena de Zwi Skornicki pode vir a ser reduzida se ele colaborar com os investigadores do esquema de corrupção que agia na estatal do petróleo.

Carros de luxo

Na primeira vez em que a operação levou a Polícia Federal à casa de Zwi Skornicki, em 5 de fevereiro de 2015, os agentes recolheram na garagem subterrânea cinco carros importados e valiosos. Nesta segunda, em outros endereços do suspeito de ser operador de propinas da Petrobras, foram apreendidos pelo menos mais dez. Modelos antigos, de colecionador, estavam na mansão da região serrana do Rio de Janeiro.

A residência fixa de Zwi é em uma casa dentro de um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, com subsolo e mais dois pavimentos. O engenheiro tem outra casa no litoral sul do estado.

