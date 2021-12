Suspeito de assédio, procurador-geral de Feira de Santana é exonerado do cargo

O procurador-geral do município de Feira de Santana, Ícaro Ivvin de Almeida Costa Lima, foi exonerado do cargo, pelo prefeito Colbert Martins (MDB). Ícaro é suspeito de cometer assédio contra uma funcionária.

A informação foi publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 24. No dia 14 de abril, ocorreu uma denúncia de assédio sexual contra Ícaro. De acordo com a gestão municipal de Feira, no dia 28, Colbert determinou a instauração de uma sindicância para apurar. A conclusão foi entregue nesta última sexta-feira, 19.

“Já está pronto e vamos encaminhar à Câmara Municipal o pedido de destituição do advogado Ícaro Ivvin, e, nos próximos dias, encaminhar ao Poder Legislativo o novo indicado ao cargo”, afirmou o prefeito.

