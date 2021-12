Suspeitas em compra de testes para Covid será apurada em sessão secreta, dizem senadores

Os senadores independentes e de oposição, que formam maioria na CPI da Covid, acreditam que as novas denúncias trazidas pelo deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) são graves e serão investigadas, inclusive com a realização de uma sessão secreta para ouvir o parlamentar e o seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda.

Os membros da comissão, no entanto, adotam também um tom de cautela, para não desvirtuar um caminho da investigação —de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin— que consideram já estar bem delineado.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo neste domingo, 27, o parlamentar afirmou que os casos de corrupção podem ser “muito maior” do que vem sendo divulgado até o momento, envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin.

A existência de denúncias de irregularidades em torno da compra da vacina indiana Covaxin foi revelada pela Folha no dia 18, com a divulgação do depoimento sigiloso de Luis Ricardo ao Ministério Público Federal. Desde então, o caso virou prioridade da CPI no Senado.

"Se existir algo realmente ilegal, não é só nessa vacina [Covaxin], é na pasta toda. O presidente [Jair] Bolsonaro demonstra claramente que não tem controle sobre essa pasta", disse o deputado.

Miranda levantou pela primeira vez suspeita sobre a compra de testes para detectar a Covid-19, indicando como possível participante um indicado do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-PR).

O deputado denunciante também indicou que seu irmão pode apresentar novos fatos, desde que seja em uma sessão secreta da CPI da Covid, para garantir sua segurança.

