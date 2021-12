Supremo autoriza interrogatório de Temer na Lava Jato

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na tarde desta terça-feira, 30, o interrogatório do presidente Michel Temer no inquérito em que é investigado com base nas delações premiadas dos empresários da JBS.

As perguntas poderão ser respondidas pelo peemedebista por escrito, 24 horas após a entrega do questionário pela Polícia Federal.

Também nesta terça, Fachin decidiu separar as investigações do senador Aécio Neves (PSDB-MG) e de Temer, que inclui também o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).

adblock ativo