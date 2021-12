A Polícia Federal (PF) encontrou algumas caixas e malas de dinheiro, que pertenceria ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB), dentro de um apartamento no bairro da Graça, em Salvador, durante operação realizada na manhã desta terça-feira, 5.

Nas caixas e malas haviam notas de R$ 50 e R$ 100. A PF ainda não sabe o montante que foi apreendido. O dinheiro foi encaminhado para um banco, onde será contabilizado e depositado em uma conta judicial.

De acordo com a decisão do juiz Vallisney de Souza Oliveira, que autorizou a busca e apreensão no imóvel, a PF foi informada sobre a existência do "bunker" por meio de uma ligação telefônica.

Confira a repercussão do caso nas redes sociais:

Da Redação

Suposto "bunker" de Geddel encontrado pela PF movimenta redes sociais

Bomba !! Bibi Carabina é amante de Geddel ! pic.twitter.com/ngTqDxgUqb — Flávio Costa (@flaviocosta13) September 5, 2017

Para quem tem memória curta: Geddel foi ministro no Governo Lula. Desde os 25 anos de idade já é acusado de desvio de verbas no caso Baneb! pic.twitter.com/Qs2dgTocNm — Maurício Costa (@Mauricio_JCosta) 5 de setembro de 2017

O mais triste nas imagens das malas de dinheiro na casa do Geddel Vieira Lima é imaginar que ainda tem gente que defende político de graça. — Rodrigo da Silva (@rodrigodasilva) 5 de setembro de 2017

geddel ficou preocupado com a privatização da casa da moeda e decidiu garantir o estoque — Mulher Tamarindo (@MulherTamarindo) 5 de setembro de 2017

Descobriram meu " bunker" ...rss #bunker #geddel #corrupção Uma publicação compartilhada por Luciana Cardozo (@lucardozo_) em Set 5, 2017 às 10:33 PDT

Não da pra desassociar #Geddel de #Temer! Por muito menos #Dilma foi cassada! Uma publicação compartilhada por Paulo Estêvão (@tevocastro) em Set 5, 2017 às 9:40 PDT

Sei lá, imagina se lugar for frio, é melhor levar um casaquinho, né? Uma publicação compartilhada por Aquele Momento (@aquelemomentooo) em Set 5, 2017 às 9:34 PDT

