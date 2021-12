Suplicy é agarrado e beijado por fã que o derruba no metrô

O ex-senador Eduardo Suplicy protagonizou uma cena inusitada no metrô de São Paulo ao ser agarrado por uma jovem. A mulher abraçou o político e conversou com o rosto bem próximo do dele. Durante o bate-papo, o metrô se movimenta e os dois se desequilibram. Mas Suplicy conseguiu evitar a queda se segurando na haste do vagão com apenas uma das mãos.

Ele também conseguiu segurar a moça. Por pouco, os dois não caem em cima de passageiros que estavam sentados. A cena foi filmada e viralizou nas redes sociais.

Após a repercussão, Suplicy, que no vídeo demonstra um tratamento carinhoso com a jovem que o abraçou, disse que por pouco não foi beijado na boca, mas conseguiu se esquivar da moça, que o beijou no rosto.

Ele afirmou que não sabia que estava sendo filmado, mas que está acostumado a essas demonstrações de admiração quando chega em locais públicos. O ex-senador contou que já tinha sido abordado por outras pessoas no metrô quando seguia para casa.

Com a repercussão do vídeo, ele disse que ligou para a namorada para explicar a cena.

