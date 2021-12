Superintendente da Caixa diz que filas diminuíram, e que aplicativo e telefone funcionam bem

O superintendente da Caixa em Salvador, João Dácia, rebateu nesta quarta-feira, 27, as críticas em relação à organização do banco para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. De acordo com ele, a instituição adotou medidas que culminaram na redução de filas e aumentaram a facilidade e efetividade no uso do “Caixa Tem”, aplicativo pelo qual as pessoas podem receber o valor sem precisarem ir até uma agência.

Em entrevista ao “Isso é Bahia”, da rádio A TARDE FM, João Dácia admitiu que a Caixa teve problemas em Salvador com aglomerações geradas pelas filas, um fator de risco para proliferação do novo coronavírus, mas defendeu que a situação teve “melhoria significativa”.

“A Caixa implantou, desde o início, várias melhorias tecnológicas. Hoje a gente tem o aplicativo da Caixa, o “Caixa Tem”, com uma nova versão, o que dá uma capacidade de acessos simultâneos muito maior do que era no início do primeiro calendário, então as pessoas estão conseguindo utilizar mais. Foi também feita a simplificação do processo de pagamento. Hoje, quem precisa ir realmente para a agência, basta levar apenas o documento de identidade e a cópia. Então hoje, muitas vezes, a gente atende o beneficiário sem precisar que ele entre na agência. Isso dá velocidade grande ao atendimento”, afirmou. O superintendente também pediu que os beneficiários que ainda não o fizeram baixem a nova versão do aplicativo.

Questionado sobre as críticas de pessoas que não consegue usar o telefone 111 para tirar dúvidas sobre o pagamento do auxílio, Dácia argumentou que a ferramenta tem “estabilidade”. “Nós já tivemos mais de 218 milhões de ligações atendidas”, apontou. Outros números que, segundo ele, sugerem a efetividade das ferramentas tecnológicas utilizadas pela caixa são os 89 milhões de downloads do “Caixa Tem” e os mais de 1 bilhão de acessos ao site do banco para consulta e retirada de dúvidas sobre o auxílio.

Para redução das filas, o banco realizou parcerias com mais de 1.100 municípios, que atuam para evitar aglomerações e manter o distanciamento social. Em Salvador, a Guarda Civil Municipal atua nesta operação, fazendo também distribuição de máscaras, medição de temperatura e higienização das pessoas. Segundo Dácia, 56 milhões de pessoas no país já receberam o auxílio.

Golpes

Questionado sobre irregularidades no pagamento do auxílio, o superintendente explicou que possíveis fraudes na concessão podem ser reportadas ao Ministério da CIdadania, ao Dataprev ou a própria Caixa.

“No caso de fraude no próprio cadastro, de cadastro inicial feito de forma fraudulenta, a análise é feita pela Dataprev e o MInistério da Cidadania. Quem constatar fraude precisa denunciar à Dataprev e ao MInistério da Cidadania. Se a fraude for no pagamento do benefício, ou seja, alguém pode ter recebido no seu lugar, quem constatar isso pode ir até uma agência da Caixa. A gente tem um processo de contestação em que a gente faz a análise, e essa análise é enviada e resolvida para que o beneficiário não seja prejudicado. Se for qualquer outra situação pontual, é necessário entender o motivo caso a caso. Então, é preciso comparecer até a agência para a gente identificar o motivo da situação reclamada”, explicou.

