Sucessão de terremotos agita cenário político

Arrisca-se quem tenta prever os desdobramentos do cenário político do país desde que a presidente Dilma Rousseff assumiu o segundo mandato. A crise é dinâmica e já desmente a famosa frase de Magalhães Pinto segundo a qual "a política se assemelha a uma nuvem, você olha um momento tem uma forma, no outro mudou". Atualmente a nuvem-política muda enquanto é observada.

Não se pode desconsiderar a possibilidade do afastamento, em breve, de Dilma, diz Marco Antônio Teixeira, cientista político do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O sociólogo Joviniano Neto, da Ufba e do Grupo Tortura Nunca Mais vê processo semelhante às turbulências dos governos de Getúlio Vargas e João Goulart.

Nos últimos dias, num período curtíssimo, os eventos foram se sucedendo em velocidade nunca vista, com várias reviravoltas. Condução coercitiva de Lula; o ministro da Justiça Wellington Costa e Silva renunciando, obrigado pelo Supremo Tribunal Federal; milhões nas ruas no "fora Dima" e no "fica Dilma"; o PMDB proibindo filiados por 30 dias de assumir cargos no governo e sendo desmoralizado com a posse do deputado Mauro Lopes (PMDB-MG) para chefe da Secretaria de Aviação Civil, o que aprofundou a crise interna peemedebista e pode levar de vez a sigla para a oposição.

Grampos

A grande bomba da semana, sem dúvida, foi a divulgação dos "grampos" autorizados pelo juiz Sérgio Moro das conversas do ex-presidente Lula com a presidente Dilma e outros petistas. Há indícios de que ela estaria manobrando para evitar eventual prisão da principal estrela do PT ao nomeá-lo ministro. O impacto dos grampos conseguiu superar os efeitos da delação do senador Delcídio do Amaral, que já havia lançado lama com suspeitas nos principais atores da política nacional (inclusive ícones da oposição, como o senador tucano Aécio Neves).

Lava Jato

Simbólico o fato de a Lava Jato completar dois anos na quinta passada, quando Lula tomou posse mas não conseguiu assumir a Casa Civil em função de uma enxurrada de ações pedindo suspensão do ato até o ministro do STF Gilmar Mendes anular a nomeação, enquanto o Planalto do Planalto prepara mais um recurso.

Toda essa crise se deve, em parte, às falcatruas levantadas pela "república de Curitiba", como Lula qualificou a força-tarefa da Lava Jato. O fato é que a investigação desmontou o grande esquema de corrupção criado para assaltar a Petrobras.

Nas suas 24 etapas, a Lava Jato contabiliza 147 mandados de prisão (62 preventivas e 63 temporárias), 411 ordens judiciais, 88 condenações, 117 conduções coercitivas para tomada de depoimentos e 51 delações premiadas. Recuperou mais de R$ 3 bilhões em acordos com delatores.

Ao menos 47 políticos são investigados, mas apenas um deles com mandato foi preso, com autorização do Senado, o senador Delcídio do Amaral (sem partido-MS), por tentativa de obstrução judicial. Ele foi solto depois de algum tempo e resolveu colaborar contando o que sabe.

Enquanto isso, sem foro especial, os proprietários das principais empreiteiras do país foram colocados na cadeia e alguns já condenados. A Lava Jato prendeu também o marqueteiro de Lula e de Dilma, João Santana, e Mônica Moura, acusados de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

A semana se encerrou com a instalação na Câmara dos Deputados da comissão do impeachment, depois de o STF confirmar as regras aprovadas anteriormente.

A primeira sessão da comissão que começa a decidir o destino da presidente Dilma foi realizada na sexta-feira, graças às manobras do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente da Câmara, cuja tática é acelerar o processo. Dilma tem dez sessões para apresentar a defesa. E a agonia política recomeça nesta segunda.

