Subprocurador Augusto Aras estuda expandir 'boa Lava Jato' para todo o país

Indicado para o cargo de procurador-geral pelo presidente Jair Bolsonaro, o subprocurador Augusto Aras confidenciou aos interlocutores o desejo de levar aos Ministérios Públicos dos estados o trabalho de investigação da “boa Lava Jato”, assim que assumir o posto.

Segundo informações da colunista Andréia Sadi, publicadas no site G1 nesta quarta-feira, 18, Aras tem sinalizado a procuradores que quer expandir investigações da operação para outras regiões, com o objetivo de afastar especulações de que poderá trabalhar para fragilizar a operação. Apesar disso, em conversas reservadas, ele crítica “excessos” da Lava Jato.

Para o subprocurador, a operação tem sua importância em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, há é necessário ampliar as investigações pelo país, por meio do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Aras ainda depende de aprovação do Senado para assumir o posto de procurador-geral.

