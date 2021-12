Subprefeito do subúrbio cuidava da operação tapa-buracos

Um dos auxiliares mais próximos do ex-prefeito João Henrique Carneiro (PP), Sósthenes Macedo, que comandou a Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), foi nomeado, nesta segunda-feira, 21, para o cargo de coordenador da Prefeitura-Bairro do Subúrbio.

O novo "subprefeito" é o segundo nome da gestão passada que o prefeito ACM Neto (DEM) está mantendo em seu governo, assim como fez com o secretário da Educação, João Carlos Bacelar.

Sósthenes Macedo, que no governo de João era responsável pelas operações tapa-buracos, de macrodrenagem e contenção de encostas, vai cuidar dos bairros do subúrbio e também das ilhas. A sede ficará em Paripe.

Outros dois titulares de prefeituras-bairro tiveram seus nomes confirmados, ontem: Fábio Ramos, administrador e mestre em administração pública, que vai comandar a Prefeitura Bairro do Centro Histórico, com sede no Pelourinho; e Alan Muniz, economista pós-graduado em Controladoria e Auditoria Pública, que poderá responder pela sede a ser instalada em Cajazeiras 10 ou no bairro de Itapuã, cujo titular ainda não foi definido.

Palavra final - O coordenador de descentralização administrativa da prefeitura e coordenador das Prefeituras-Bairro, Reinaldo Braga Filho, informou que a "palavra final" sobre os três "subprefeitos" foi do prefeito ACM Neto. "Avaliei os currículos, entrevistei cada um, e dei minhas impressões. Dos nove nomes da lista, ACM Neto escolheu esses três", disse.

A melhoria das condições de vida do subúrbio foi uma das promessas de campanha do prefeito ACM Neto, que, ao ser eleito, declarou que a escolha dos titulares das prefeituras-bairros seria por critérios técnicos.

Lembrado que Sósthenes Macedo foi do governo de João Henrique - apoiou a candidatura de Neto, contrariando o seu partido, o PP, que é aliado do PT no Estado -, Braga Filho respondeu: "Ele (Macedo) tem experiência administrativa, foi titular da Sucop e atuou em outras áreas da prefeitura. Não entrou no mérito (a sua escolha por ACM) o vínculo com o ex-gestor. Posso garantir".

Desconhecido - A escolha de Fábio Ramos para a prefeitura do Centro Histórico surpreendeu, por ser um nome desconhecido. Mas o empresário Clarindo Silva, há 42 anos lutando pela preservação do patrimônio e da memória cultural em Salvador, se disse otimista. "Neto tem visão e indicou alguém da sua confiança. O novo coordenador deve olhar, sobretudo, a questão social da área do Pelourinho", sugere.

