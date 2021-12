STJ rejeita pedido de Flávio Bolsonaro para anular investigação de rachadinha

O pedido liminar da defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) pela anulação de todos os atos da investigação do caso das "rachadinhas", tramitando na 27ª Vara Criminal do Rio, foi rejeitado pelo ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A defesa do senador se baseou em decisão do Tribunal de Justiça do Rio que declarou a incompetência da primeira instância para julgar o caso e enviou para o órgão especial. Com base nisso, os advogados do senador argumentaram que a 27ª Vara seria incompetente para conduzir o caso e que "todos os atos tomados devem ser anulados".

Na decisão, Fischer afirmou não ver urgência para deferir o pedido e que o mesmo “deverá ser oportunamente analisado, após a devida instrução dos autos e oitiva do d. Ministério Público Federal”.

Uma nova decisão sobre o processo será tomada após discussão de mérito na Quinta Turma do STJ, ainda sem prazo para ocorrer.

