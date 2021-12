STF retoma julgamento de suspeição de ex-juiz Sérgio Moro

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira, 23, a votação do pedido de habeas corpus protocolado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pede o reconhecimento de suspeição do ex-juiz Sergio Moro em relação aos processos no qual o petista é réu como o caso do triplex no Guarujá.

A formação de maioria no colegiado do STF, com 7 votos a 2 até o momento, tende a atestar o entendimento da 2ª turma de que o ex-juiz Moro foi parcial, o que abre espaço para que Lula dispute a eleição presidencial do ano que vem, já que levará à anulação de todas as decisões proferidas pelo então juiz do caso, incluindo provas e denúncias coletadas.

Com sete votos a favor da suspeição e somente dois contra, proferidos pelos ministros Edson Fachin, relator do caso, e Luís Roberto Barroso, restam apenas o decano, Marco Aurélio Mello, e o presidente do STF, Luiz Fux.

