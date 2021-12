STF recebe pedido de impeachment contra Temer

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu um pedido de abertura de impeachment contra o vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB) nesta sexta-feira, 1º. O ministro Marco Aurélio Mello foi designado como relator do caso.

O advogado mineiro Mariel Márley Marra é autor do pedido. Ele já tinha protocolado uma solicitação semelhenta na Câmara dos Deputados em dezembro. Mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é aliado do vice-presidente, arquivou o processo contra Temer, enquanto aceitou o de Dilma.

Os argumentos do advogado mineiro são os mesmos apresentados no pedido contra Dilma. Marra alega que Temer cometeu crime de responsabilidade e teria infringido a lei orçamentária ao assinar decretos autorizando a abertura de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, as conhecidas como pedaladas fiscais.

Além desse pedido, um grupo de advogados também pretende apresentar um novo pedido de impedimento contra Temer. Eles querem usar os mesmos argumentos apresentados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para pedir o impeachment de Dilma. A justificativa é que assim como a petista, o peemedebista também foi citado na delação de Delcídio Amaral (PT) e também assinou decretos de pedalas fiscais.

