STF nega pedido de filho de Lula para ter acesso ao inquérito da Zelotes

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia negou o pedido da defesa do filho mais novo do ex-presidente Lula, Luís Claudio Lula da Silva, para que ele tivesse acesso ao conteúdo integral do inquérito da Operação Zelotes, na qual ele é investigado. A defesa argumentava que o direito de defesa de Luís Claudio está prejudicado sem o conhecimento total das investigações. O conteúdo da decisão da ministra não foi publicado.

Luís Claudio recebeu R$ 2,5 milhões da Marcondes & Mautoni, consultoria contratada pelas montadoras para fazer o lobby pelas MPs. Os sócios da consultoria, Mauro e Cristina Marcondes, estão presos pela PF e já foram denunciados. O esquema de compras da MP foi revelado pelo Estado em uma série de reportagens. O filho de Lula já prestou depoimento.

Wikipedia

Perícia da Polícia Federal identificou que o trabalho que Luís Claudio diz ter prestado para a Mautoni se resume à cópia de material produzido na internet, em especial o site Wikipedia.

A defesa de Luis Claudio rechaça a tese de que o trabalho de consultoria, via LFT Marketing Esportivo Ltda, foi baseado em 'meras reproduções de conteúdo disponível na rede mundial de computadores, em especial no site do Wikipedia'. "São improcedentes e descabidas as manifestações da PF", disse o advogado Cristiano Zanin Martins. "Adjetiva-se no lugar de se produzir provas. Não se aceita a afirmação de que os conteúdos sejam meras "cópias" de materiais extraídos da internet."

A PF já indiciou 19 pessoas supostamente envolvidas no esquema. Luís Claudio Lula da Silva não consta da relação dos indiciados.

