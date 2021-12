STF nega pedido de CPI e de Dilma para acessar delação

O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido da CPI mista da Petrobras para ter acesso à íntegra da delação premiada feita pelo ex-diretor de Abastecimento da estatal Paulo Roberto Costa. O pedido, apresentado pelo presidente da CPI, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), foi apresentado na segunda-feira, 6, após Teori ter homologado, na semana passada, as cláusulas do acordo com Costa, que lhe permitiu deixar a carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR) para cumprir pena em regime domiciliar no Rio de Janeiro.

O ministro do Supremo também rejeitou os pedidos da presidente Dilma Rousseff, por meio do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e do governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), para ter acesso às declarações de Costa. No caso de Cid, uma reportagem da revista IstoÉ informou que o ex-diretor citou o governador na delação.

Na resposta ao pedido da CPI mista, Teori Zavascki disse que já enviou à comissão toda a documentação que estava em suas mãos referente ao caso, exceto a relativa à delação premiada. Na decisão que chegou à comissão ao meio-dia desta quinta-feira, 9, o ministro do STF citou artigo da lei de 2013 que disciplina a delação premiada segundo a qual "o acordo só deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia" pela Justiça. Argumentação idêntica foi usada para negar os pedidos de José Eduardo Cardozo e de Cid Gomes.

Desde o dia 29 de agosto, Costa revelou em sucessivos depoimentos o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras. Ele envolveu nomes de 32 deputados e senadores e um governador que teriam recebido propinas. No despacho que homologou o acordo, da semana passada, Teori Zavascki informa que "há elementos indicativos de possível envolvimento de várias autoridades detentoras de prerrogativa de foro perante tribunais superiores, inclusive parlamentares federais, o que atrai a competência do STF".

A CPI, o Executivo Federal e o governador argumentavam que, logo após a homologação do acordo de delação premiada, eles poderiam ter acesso à íntegra dos depoimentos.

Há duas semanas, uma comitiva da CPI reuniu-se com Teori Zavascki, com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e com o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, para pedir às autoridades cópia das declarações de Costa. O grupo recebeu de Zavascki e Janot a promessa de que vão ter acesso. Mas não ficou claro no encontro em qual momento processual isso vai ocorrer: se após a homologação do acordo de delação ou somente em um momento posterior, na apresentação das denúncias criminais pelo Ministério Público Federal.

Um dia antes do encontro, o juiz federal do Paraná Sérgio Moro, responsável por conduzir os processos e inquéritos da Operação Lava Jato, havia negado pedido para a CPI ter acesso à delação.

Após a negativa de Teori Zavascki, a CPI mista ameaça entrar no próprio Supremo com um mandado de segurança a fim de que o plenário da Corte decida sobre se a CPI tem ou não direito à íntegra dos depoimentos de Costa.

