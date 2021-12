STF manda prender José Dirceu e José Genoino

O Supremo Tribunal Federal expediu nesta sexta-feira, 15, mandado de prisão contra o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. O deputado federal José Genoino (PT-SP) também foi notificado e se entregou na sede da Polícia Federal, em São Paulo, por volta de 18h20 (horário de Brasília).

O deputado federal foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão pela participação no esquema do mensalão e deverá cumprir parte da pena em regime semiaberto.

O Supremo Tribunal Federal (STF) mandou prender 12 condenados no processo do mensalão. A assessoria do tribunal não informou quais condenados tiveram a prisão decretada. A ordem foi encaminhada para a Polícia Federal na tarde desta sexta por ordem do presidente do STF, Joaquim Barbosa. Segundo fontes, Delúbio Soares e Marcos Valério estariam na lista.

Dirceu aguardou em casa, em Vinhedo, interior de São Paulo, acompanhado da família. Ele havia passado a semana em Itacaré, praia do sul da Bahia. O ex-ministro da Casa Civil foi condenado a 10 anos de 10 meses pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, mas começa a cumprir pena, em regime semiaberto, apenas para o primeiro crime enquanto aguarda a análise dos embargos infringentes para o segundo.

Ação Penal 470 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, determinou o fim do processo e a execução das penas para réus que não têm mais direito a nenhum recurso em cada uma penas. Os mandados de prisão foram encaminhados para a Polícia Federal. Todos os presos deverão ser transferidos para Brasília, mas poderão pedir para cumprir a pena nas cidades onde moram.

A decisão sobre a execução das penas foi tomada na quarta-feira (13) após os ministros rejeitarem os segundos embargos de declaração apresentados pelos réus condenados no processo. Os ministros seguiram o voto divergente de Teori Zavascki. Ele entendeu que todos os réus podem ter as penas executadas, exceto nos crimes em que questionaram as condenações por meio dos embargos infringentes, recurso previsto para os réus que obtiveram pelo menos quatro votos pela absolvição, outra fase de recursos. O entendimento permite a prisão dos réus que tiveram os embargos rejeitados e dos condenados que, mesmo tendo direito aos infringentes, não questionaram as penas por meio deste recurso.

