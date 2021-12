O Supremo Tribunal Federal iniciou na tarde desta quarta-feira, 15, o julgamento de um recurso do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que pede a anulação da prisão preventiva que lhe foi determinada pelo juiz da 13.ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro.

A prisão de Cunha, no dia 19 de outubro, se deu dentro do processo em que Cunha é acusado de receber propina de contrato de exploração de Petróleo no Benim, na África, e usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Por essa investigação, Cunha se tornou réu no STF e, depois de perder o mandato e a prerrogativa de foro especial, se tornou réu em Curitiba.

Veja ao vivo:

Rafael Moura e Breno Pires | Estadão Conteúdo STF julga de pedido de liberdade de Cunha; acompanhe ao vivo

