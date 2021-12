STF fixa multa de Valério e rejeita recursos de Genoino e de Henry

O julgamento dos recursos do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF) foi marcado, na quarta-feira, 28, pelo entendimento a respeito da multa a ser aplicada contra o publicitário Marcos Valério e a rejeição dos embargos declaratórios apresentados pelo ex-presidente do PT José Genoino e pelo ex-líder do PP na Câmara, deputado Pedro Henry (MT). Uma nova sessão está marcada para esta quinta-feira, 29.



O julgamento foi retomado com os ministros chegando a um consenso de que o valor a ser fixado para as multas contra Marcos Valério, tido como um dos operadores do esquema do mensalão, será de R$ 3 milhões.



A dúvida sobre a soma das multas surgiu após os advogados de Valério constatarem que no acórdão (documento com o resumo do julgamento) estava prevista a cifra de

R$ 3,2 milhões e durante julgamento foi proferido um valor de R$ 2,7 milhões.



No início da sessão, o ministro Ricardo Lewandowski, autor do voto vencedor sobre a pena aplicada a Valério, argumentou que um erro material foi a origem do surgimento dos valores diferentes. "Sugeri 93 dias-multa para ambos os crimes conforme cálculos detalhados", disse o ministro.



"Minha intenção foi estabelecer 93 dias-multa", reafirmou o ministro, lembrando que o dia-multa deveria ter como base dez salários mínimos. Com esse entendimento, o valor final das multas ficou em R$ 3 milhões.



Durante a discussão do tema, os ministros não avaliaram, entretanto, os possíveis impactos da decisão nas condenações preferidas contra Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, integrantes do núcleo operacional do esquema do mensalão e ex-sócios de Valério.



Os ministros também mantiveram as penas aplicadas ao ex-presidente do PT, o deputado federal José Genoino (SP). O petista foi condenado a seis anos e 11 meses de prisão mais o pagamento de multa (R$ 468 mil) por formação de quadrilha e corrupção ativa. De acordo com o Ministério Público, o deputado participou das negociações com os partidos aliados e com bancos que alimentavam o "valerioduto".

