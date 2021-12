STF encontra escuta no gabinete de Luís Roberto Barroso

Foi descoberto um aparelho para realizar escuta telefônica dentro do gabinete do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). O equipamento foi descoberto, há duas semanas, pela Secretaria de Segurança do STF durante uma varredura de rotina nos gabinetes dos ministros.

O equipamento estava desativado e localizado dentro de uma caixa abaixo de uma das mesas da sala. Não se sabe ainda há quanto tempo o aparelho estava no local.

O aparelho está em posse da Secretaria de Segurança do tribunal para averiguações. Barroso é ministro do STF desde junho de 2013. Antes dele, quem ocupava o gabinete era o ministro Joaquim Barbosa, hoje aposentado.

Recentemente, entre os casos mais importantes da Corte, o ministro relatou ação que definiu o rito do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff.

adblock ativo