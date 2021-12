STF e Judiciário da Bahia decidem a favor de servidores

Seis horas depois de o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) extinguir a Ação Rescisória movida pelo governo do Estado com o objetivo de anular decisão unânime do pleno de 2010, determinando o pagamento da URV aos servidores estaduais da saúde, o Supremo Tribunal Feder al (STF) decidiu, nesta quinta-feira à noite, estender o benefício a todos os servidores públicos do Brasil.

O Supremo entendeu que estados e municípios deveriam ter corrigido os salários de seus servidores em março de 1994, quando a moeda do país mudou de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), considerando os valores da Lei federal 8.880.



A decisão foi tomada em um processo de uma servidora do governo do Rio Grande do Norte, mas foi decretada a repercussão geral - ou seja, o entendimento vale para outros servidores na mesma situação de todo o País.



No julgamento, os ministros concordaram, por unanimidade, que apenas a União tem poder para legislar sobre política monetária, conforme determina a Constituição Federal.



Segundo o STF, 10.897 processos em tribunais de todo o País aguardavam a decisão desta quinta. Agora, os juízes terão de aplicar o mesmo entendimento a todos os casos.



Desembolso



A reportagem não conseguiu falar, nesta quinta à noite, com o procurador -Geral do Estado, Rui Moraes Cruz. O procurador já havia declarado anteriormente que o governo estava aguardando o julgamento do Supremo, para saber como proceder a conversão da URV nos salários dos servidores.



Na parte da tarde, ao ser indagado sobre a extinção da Ação Rescisória pelo TJ, Rui Moraes disse que a PGE iria recorrer da decisão. A TARDE também não obteve a informação de quanto o governo da Bahia terá de desembolsar para pagar a URV devida.



O advogado Joaquim Arthur Pedreira Franco de Castro assinala que a decisão do STF não deixa dúvidas. "Ela tem efeito cascata e o Estado fica obrigado a cumprir o que foi decidido pelo órgão superior", afirma ele.



Na Bahia a estimativa da presidente da Federação dos Trabalhadores Públicos (Fetrab), Marinalva Nunes de Souza, é que mais de 200 mil servidores (ativos, pensionistas e aposentados) da administração direta sejam beneficiados com a recomposição dos vencimentos pela URV em até 11,98%, com pagamentos retroativos (juros e correção).



A abertura das negociações para o pagamento da URV ao servidores é um dos itens da proposta salarial para 2014 que a Fetrab entregou, esta semana, ao secretário Cezar Lisboa, das Relações Institucionais. No Estado, apenas Executivo não pagou o benefício, como fez o Legislativo, Ministério Público, Tribunais de Contas e Judiciário.



Na decisão tomada, em favor dos servidores da saúde, os magistrados baianos seguiram o entendimento da desembargadora Sílvia Zarif pela extinção da ação, sem o julgamento do mérito, porque o recurso do governo do estado não tinha força para modificar a sentença favorável aos servidores.

adblock ativo