STF confirma delação premiada de Delcídio do Amaral

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, homologou nesta terça-feira, 15, a delação premiada do senador Delcídio do Amaral (PT). Com isso, a Procuradoria Geral da República (PGR) poderá verificar fatos narrados pelo parlamentar sobre o esquema de corrupção investigado na Operação Lava Jato.

De acordo com as regras de delação premiada, o beneficiado não pode mentir e precisa informar o caminho que a polícia tem que seguir para obter provas que comprovem as declarações. Em troca, ele é beneficiado por redução de pena, caso seja condenado pela Justiça. Ele também precisa confessar seus crimes e apontar outros envolvidos.

De acordo com a imprensa nacional, Delcídio teria citado a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além da cúpula do PMDB no Senado e o presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, na delação premiada.

Segundo a revista 'IstoÉ', Delcídio disse que Dilma teria nomeado o ministro Marcelo Navarro para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) com o intuito de evitar punição de empreiteiros.

Já Lula teria pedido que Delcídio comprasse o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, de acordo com a delação premiada do ex-líder do PT no Senado. A intenção do ex-presidente era ajudar o pecuarista José Carlos Bumlai, que foi citado na delação de Cerveró.

Delcídio confirmou que aceitou intermediar a operação e entregou o dinheiro recebido do filho de Bumlai para o advogado de Cerveró, Edson Ribeiro.

