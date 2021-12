STF concede liberdade a dois ex-diretores da Odebrecht

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou o pedido de liberdade de dois ex-diretores da Odebrecht. A decisão foi tomada pela 2ª Turma da Corte nesta terça-feira, 26.

Relator dos habeas corpus, o ministro Teori Zavascki votou a favor de conceder o benefício a Rogério Araújo. Os demais ministros da Turma seguiram a orientação. A partir de agora, o executivo vai ter que cumprir prisão domiciliar, além de cumprir medidas alternativas como usar tornozeleira eletrônica, não voltar a trabalhar na empresa e entregar o passaporte.

Já no caso de Márcio Faria da Silva, Teori foi voto vencido. Três dos cinco ministros votaram a favor do pedido de liberdade. O relator havia dito que o empresário, por ter dupla nacionalidade, poderia fugir do País para não cumprir a pena.

