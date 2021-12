STF chega aos 'trending topics' após decisão de soltar José Dirceu

As redes sociais reagiram ao voto do ministro do STF Gilmar Mendes, que decidiu pela liberdade de José Dirceu. A hashtag #STFVergonhaNacional chegou ao topo do trending topics nacional. Memes pedindo a renúncia de todos os ministros do Supremo também foram compartilhados.

No Twitter, o movimento Vem Pra Rua disse que "Gilmar Mendes declarou guerra à Lava Jato". Mesmo antes do fim da votação, a @Suxbernardo avisava: "Se acontecer o previsto, prevejo muitas fotos do Gilmar Mendes com foices e martelos". Dito e feito, não faltaram acusações sobre o "petismo" do juiz. A foto de um encontro entre Mendes e o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) em Portugal foi compartilhada para insinuar um conluio.

Usuários do microblog se diziam "perplexos" com a decisão. O @cydlos escreveu: "Vivendo pra ver petista apaixonado pelo Gilmar Mendes". Petistas rebateram como o @woodstock_59 "Gilmar Mendes nunca soltaria um petista, a não ser para defender o @AecioNeves e o PSDB". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Soltem o Cunha então!!! Bandido por bandido fico com aquele q ferrou a Dilma e de quebra dá uma animada no Twitter. #STFVergonhaNacional — mazoqueisso!!?? (@SERGIOMOROROCKS) 3 de maio de 2017

Lembrando que todo ministro do STF pode sofrer impeachment. Basta o povo agitar e demonstrar desejo. #STFVergonhaNacional — Flavio Morgenstern ن (@flaviomorgen) 3 de maio de 2017

Quem chama PCC d Facção Criminosa n conhece o STF e seus ministros, além de mais organizados, são muito mais perigosos. #STFVergonhaNacional — Silvio (@Silvio_MKT) 3 de maio de 2017

Abuso de autoridade foi o q Gilmar Mendes, Toffoli e Lewandowski fizeram ao votar para liberar José Dirceu. Bandidos! #STFVergonhaNacional — Eric (@EricAmaral10) 2 de maio de 2017

Bom dia a você que também está ENOJADO com o STF!#STFVergonhaNacional pic.twitter.com/IuQfXT1exA — J Barbosa (@JBarbosa2014) 3 de maio de 2017

