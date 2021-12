STF autoriza quebra de sigilo bancário de Michel Temer

No rastro da investigação de eventuais irregularidades cometidas na edição de uma medida provisória do setor portuário, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, determinou a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer.

Segundo informações da Folha de São Paulo, o presidente informou que pediu ao Banco Central acesso aos extratos das suas contas bancárias que tiveram o sigilo quebrado por Barroso."Michel Temer dará à imprensa total acesso a esses documentos. Ele não tem nenhuma preocupação com as informações constantes em suas contas bancárias", informou em nota oficial.

De acordo com relatos, o presidente tem reclamado de uma escalada jurídica contra ele desde que começou a ser cogitada a possibilidade dele disputar a reeleição neste ano.Para Temer, faz parte dessa ofensiva, por exemplo, a inclusão de seu nome em inquérito da Operação Lava Jato que investiga os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).

