STF autoriza depoimento de Pessoa à Justiça Eleitoral

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 9, o depoimento do empreiteiro Ricardo Pessoa na ação de investigação eleitoral proposta pelo PSDB contra a coligação da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer, vencedora das eleições presidenciais de 2014.

O depoimento está marcado para 14 de julho, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo. A autorização foi solicitada pelo vice-presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Pessoa assinou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF), órgão responsável pelas investigações da Operação Lava Jato.

De acordo com reportagens divulgadas pela imprensa, o empreiteiro citou 18 pessoas que receberam recursos de sua empresa. O depoimento de Ricardo Pessoa atendeu pedido do PSDB e foi autorizado, em junho, pelo ministro ministro João Otávio de Noronha, do TSE.

