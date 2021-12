STF analisa pedido de prisão de Aécio nesta terça

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar nesta terça-feira, 20, o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves (PSDB). A solicitação foi feita pela Procuradoria Geral da República (PGR).

O órgão argumentou que o político mineiro continua atuando como parlamentar mesmo afastado do cargo. Para corroborar essa tese, a PGR apresentou uma foto postada pelo tucano, em sua rede social. Na imagem, ele aparece reunido com outros políticos para discutir votações no Congresso. Além disso, alega-se que a prisão quer evitar que Aécio atrapalhe as investigações contra ele.

O pedido será analisado ela Primeira Turma da Corte, formada pelos ministros Marco Aurélio Mello (relator do caso), Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Caso eles aprovem a prisão, os senadores devem avaliar se mantém a decisão ou não.

A Primeira Turma do STF também vai examinar o pedido da defesa de Aécio para que ele retome o exercício do cargo. O tucano foi afastado por determinação do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, após denúncias apresentadas na delação do empresário Joesley Batista de que o mineiro teria solicitado propina para ele.

adblock ativo