Sou contra CPMF e acho que não deve passar, diz Cunha

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), voltou a dizer que é contra a proposta que recria a CPMF no âmbito do ajuste fiscal do governo. "Eu sou contra e acho que não passa", afirmou ele, em rápida entrevista ao Broadcast.

Sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff, Cunha disse que vai fazer seu papel e que não cabe a ele cuidar do tema. "Vou fazer o meu papel. Cabe a mim dar o juízo ou não de admissibilidade. Não cabe a mim tratar de impeachment. Tenho de fazer o meu papel regimental", disse o presidente da Câmara.

Questionado sobre a reforma ministerial que deve ser anunciada pela presidente Dilma Rousseff, Cunha respondeu que não tem expectativas a respeito. "Não participo disso, nem quero participar", disse.

O presidente da câmara participou hoje de evento de filiação de Marta Suplicy ao PMDB, no teatro Tuca, da PUC-SP. Durante seu discurso no ato, recomendou ao PMDB seguir o exemplo da senadora Marta e largar o PT. "O PMDB tem de ter candidato próprio à presidência. Que o PMDB siga seu exemplo Marta, vamos largar o PT", afirmou, acrescentando a necessidade de o partido não ficar mais a reboque de outra legenda e seguir seu próprio caminho.

