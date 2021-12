Soltura de líder do PCC reascende debate sobre prisão em 2ª instância

Após a repercussão negativa da soltura de André do Rap, apontado pelo Ministério Público de São Paulo como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (Dem-RJ), disse que não deve revogar o artigo 316 do Pacote Anticrime, que estabeleceu o prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva, alvo de críticas por ter sustentado a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello.

“Não acho que a lei seja um problema, muito pelo contrário. O problema é a decisão. Não dá para transferir à lei um problema que é do Judiciário. A lei já existia, todos sabiam, e o próprio Ministério Público ontem em uma nota disse que pediu a revisão”, sinalizou o presidente da Câmara à CNN/Transamérica.

Informação de bastidores dão conta que existem dois grupos na Câmara dos Deputados, aqueles que lutam para revogar o artigo que foi incluído no Pacote Anticrime durante tramitação na Casa.

O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, chegou a solicitar que o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), vetasse o texto, coisa que não foi acatada. O outro grupo na Casa luta para retomar o trâmite da PEC da prisão em Segunda Instância, que retoma validade da medida que foi utilizada para prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado federal e presidente do PDT Bahia, Félix Mendonça (PDT), criticou decisão monocrática que colocou na rua um dos líderes do PCC e defendeu o retorno da validade da prisão em segunda instância.

“Eu acho que uma decisão dessa. Primeiro, tem que ser do colegiado, mesmo o ministro tendo prerrogativa para uma decisão monocrática. Sou a favor da prisão em segunda instância, agora, não pode servir para todo tipo de crime. Ela deve ser usada para crimes hediondo, atentados à vida. Agora, é preciso julgar rápido o processo para não cometer injustiça. Não se pode deixar alguém preso indefinidamente” , explicou Mendonça.

Após a decisão do ministro Marco Aurélio, o deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) apresentou um projeto de lei que acaba com a necessidade do juiz revisar a decretação da prisão preventiva a cada 90 dias.

Pacote Anticrime

A deputada Federal Alice Portugal (PCdoB) defendeu o posicionamento dos “especialistas” da Câmara ao incluir o artigo o artigo 316 no Pacote Anticrime. “A intenção do parlamento não foi de se soltar criminosos, meliantes como André do Rap. A decisão, à época, tentava impedir uma onda de cristalização, de banalização da prisão preventiva, feita sem que o judiciário se debruça-se sobre os casos concretos”.

Portugal classifica decisão de Marco Aurélio como uma “provocação” ao Supremo e criticou a interpretação do ministro sobre o artigo 316, que concedeu habeas corpus mediante uma ausência de pedido de renovação da prisão preventiva pelo Ministério Público de São Paulo. O MPSP alegou que pedido foi feito para justiça estadual, responsável pelo caso.

“O ministro cumpre a lei mas, ao mesmo tempo, na minha compreensão, age com escárnio sobre o próprio poder judiciário e sobre o MP. O Texto da lei é muito claro, não é para soltar sem que haja uma análise da qualidade e uma solicitação do MP acerca da manutenção da prisão. Nesse caso, o meliante, inclusive, já era réu em segunda instância em mais de um processo”, lembrou Portugal.

Contrária à prisão em segunda instância, a parlamentar do PCdoB defende uma celeridade do poder judiciário para que o processo tenha um trâmite razoável e, ao mesmo tempo, célere; o que tornaria à prisão após a condenação em primeiro grau sem necessidade. Alice destaca que à “Constituição Federal de 1988” estabeleceu “o trânsito julgado” como “objetivo final de um processo judicial”, definindo o alvo da ação penal como “inocente ou culpado”. Ela alega que a “suspensão do direito à liberdade coisa muito séria”.

No Senado Federal

Tramita no Senado Federal o PLS 116/18, que possibilita a prisão após condenação judicial em segunda instância. Aprovado na CCJ do Senado Federal no início do ano, o texto segue engavetado; segundo informações de bastidores, após pedido do deputado federal Rodrigo Maia (Dem-RJ) ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Dem-PA), com o objetivo de dar prioridade à PEC da segunda instância que tramita na Câmara. Maia alega que PLS do Senado poderá ser questionado judicialmente caso seja aprovada.

Em fevereiro, um grupo de senadores entregaram ao presidente da Casa um abaixo-assinado para pedir a votação do (PLS) 166/18, mas não obtiveram um retorno.

O senador e líder do PSD na Casa, Otto Alencar (PSD), define como “urgente” a aprovação do projeto do Senado que autoriza prisão após segunda instância. O senador do PSD explica que “o presidente Davi Alcolumbre iria colocar em votação o projeto”, mas foi “impedido por causa da pandemia da Covid-19”.

“Achei um absurdo o ministro liberar esse chefe do tráfico de drogas; até porque, lei é lei e, nestes casos, a interpretação do juiz deve proteger o interesse estado, dos cidadãos e da sociedade. Era um bandido contumaz, provecto, conhecido no crime. Ele [Marco Aurélio de Mello] sabia quem era e o liberou, fiquei surpreso e perplexo”, lamentou Alencar.

