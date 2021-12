Solto vereador preso com cerca de 300 kg de drogas em Ubaitaba

O vereador de Ubaitaba Messias Aguiar (PMDB), preso com cerca de 300 kg de drogas um dia após ser eleito, foi solto nesta sexta-feira, 10. O habeas corpus foi concedido pelo desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva na quinta, 9.

O desembargador acatou os argumentos da defesa de que o parlamentar não tem antecedentes criminais e que, como vereador, não deve "se furtar à aplicação de lei penal", caso seja condenado no futuro.

Na época da prisão, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que a campanha do peemedebista foi financiada pelo tráfico de drogas. Contudo, o vereador nega envolvimento com o crime e alega que as drogas não pertenciam a ele.

O vereador foi detido após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima, no dia 3 de outubro, relatando a presença de pessoas com droga em uma fazenda na zona rural de Ubaitaba. Com ele, foram encontradas 270 kg de maconha, 2 kg de cocaína, uma balança de precisão e sacos plásticos para embalar a droga.

Mesmo preso, Messias Aguiar foi diplomado, por meio de procuração, como vereador no dia 5 de janeiro deste ano. Agora que foi solto, ele começa a trabalhar na Câmara de Vereadores na próxima quarta, 15.

