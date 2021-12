O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), considerou "pilhéria" e "brincadeira de mau gosto" a atitude de um servidor comissionado da Casa que soltou cinco roedores - dois ratos, dois hamsters e um esquilo da Mongólia - no plenário onde ocorre a CPI da Petrobras nesta quinta-feira, 9. Após o episódio, Cunha exonerou o responsável pelo ato, Márcio Martins Oliveira, até então lotado na Segunda Vice-Presidência da Câmara.

"Já tomei as medidas que tinha de tomar. Não só exonerei o funcionário como também determinei as punições administrativas e as policiais. Ele foi autuado e vai ter inquérito, enfim, a legislação aplicada em seu extremo rigor", afirmou o presidente. Segundo Cunha, Oliveira poderá ficar impedido de ser contratado pelo serviço público e também poderá ser condenado criminalmente por colocar a vida de terceiros em risco. O servidor nega a acusação e se diz alvo de um equívoco.

Cunha afirmou que caberá à Polícia Legislativa investigar se o servidor agiu a mando de algum partido ou parlamentar e também se serão alteradas as normas de segurança da Casa. Hoje, parlamentares, servidores e jornalistas não precisam passar por detectores de metal nem submeter bolsas e sacolas ao aparelho de raios X. "A Polícia Legislativa, ao fim do inquérito, tem de chegar a essa conclusão, embora rato eu ache que não passaria pelo detector de metal", disse Cunha, em tom jocoso.

Daniel Carvalho | Estadão Conteúdo Soltar ratos na Câmara foi 'pilhéria' e 'brincadeira de mau gosto', diz Cunha

"Essas coisas não combinam com o Parlamento, não combinam com a seriedade do trabalho que a gente quer fazer e está fazendo na Casa. Não se pode, em uma Comissão Parlamentar de Inquérito séria, ouvindo uma oitiva séria, ter esse tipo de brincadeira de mau gosto e ainda com risco para as pessoas", afirmou. Nesta quinta-feira, quem presta depoimento à CPI é o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto.

Indagado sobre as críticas que o deputado Sílvio Costa (PSC-PE) fazia a ele na tribuna da Câmara no momento da entrevista, Cunha afirmou que o pernambucano deveria ser levado na brincadeira. "Falta credibilidade ao deputado Sílvio Costa para a gente levar ele em conta. Ele tem que ser levado mais na pilhéria", afirmou. Costa criticou o presidente por, segundo ele, promover uma "ditadura do Legislativo".

