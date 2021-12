Solla discorda de "importação" de Bellintani para o PT na corrida pela prefeitura

Um dos nomes escolhidos pelo PT de Salvador como pré-candidato à Prefeitura de Salvador, o deputado federal Jorge Solla (PT) não concorda com a "importação" de nomes para disputar o pleito de 2020.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Everaldo Anunciação, presidente do PT baiano, afirmou que defende a filiação de Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, à agremiação para se viabilizar na corrida pelo Executivo.

Em conversa com a reportagem em sua chegada ao Wish Hotel da Bahia, onde haverá a reunião do PT nacional com participação do ex-presidente Lula, Solla manifestou discordância com a tese.

"O PT não é e nunca foi uma legenda de aluguel. O PT tem espaço para acolher militantes que queiram vir fazer a luta política dentro do partido", disse.

Para o parlamentar, o partido não deve misturar filiação de novos nomes com o debate eleitoral.

"O debate de receber, ou não, lideranças, tem que ser separado do debate de ter determinados nomes como pré-candidatos", frisou.

